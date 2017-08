Stadtgespraech

11:27 Uhr | 14.08.2017

Größter Forderungsverzicht seit Schifffahrt

HSH-Nordbank erlässt Schulden

Beitrag teilen:







Die HSH-Nordbank erlässt seinen bisher größten Forderungsverzicht in der Schiffahrt. Die Reederei Schoeller-Holding hatte zeitweise rund 1,5 Milliarden Euro Schulen: nun verzichtet die Bank auf knapp 680 Millionen Euro. Besonders in Hamburg sorgt diese Nachricht für Diskussionen. Denn: Im Falle von Bertram Rickmers gab die HSH Nordbank nicht nach, sondern ließ das Unternehmen in die Insolvenz gehen. Das erlassene Geld bezahlen indirekt die Steuerzahler.