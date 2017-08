Blaulicht

10:03 Uhr | 14.08.2017

Polizei ermittelt gegen eine Eventagentur

Teilnehmer um Startgebühr geprellt

Die Polizei ermittelt gegen eine Eventfirma aus Baden-Württemberg. Mit diesem Video warb der Veranstalter Insane5k um Teilnehmer für einen Hindernislauf. Am Sonnabend sollte dieser an der Horner Rennbahn stattfinden. Die Teilnehmer zahlten jeweils 30€ Startgebühr und standen am Ende alleine auf dem Platz. Angekündigt war eine 5km lange Hindernisstrecke mit 11 aufblasbaren Hindernissen.