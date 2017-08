Blaulicht

09:48 Uhr | 14.08.2017

Feuerwehr birgt Leichenteile in Rothenburgsort

Sonnabend erneut Körperteile gefunden

Erneut wurden zwei Leichenteil am Samstag aus der Brandshofer Schleuse geborgen. Beamte des Polizeikommissariats 41 haben es am NachMittag entdeckt.Auch bei diesen Körperteil handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Leichenteile der vermisssten 48-Jährigen Prostituierten. Mittlerweile wurden in Billbrock der Torso, in Rissen zwei Körperteile in Winterhude 4, und nun auch in Rothenburgsort 3 Leichenteile gefunden. Sicher ist: Die Suche der fehlenden Teile des Leichnahms ist noch nicht beendet. Auch in den kommenden Tagen wird das Polizeikommissariat 41 im Einsatz sein. Die Polizei bittet auch weiterhin Zeugen um Hinweise. Eventuell könnte auch ein weißes Fahrzeug iun diesem Zusammenhang eine Rolle spielen