Stadtgespraech

08:40 Uhr | 14.08.2017

Initiative will Liegeflächen zurückerobern

Stimmzettel für Elbstrandradweg

Beitrag teilen:







In der kommenden Woche bekommen die Wahlberechtigten des Bezirks Altona ihre Stimmzettel zum umstrittenen Elbstrandradwegprojekt. Am Sonntag protestierte die Befürworter-Initiative ,,Elbstrandweg für alle!“ unter dem Motto ,, hier könnte ein Strand sein“. Die Initiative versucht damit die Liegefläche zurückerobern. Die Radweg-Gegner „Elbstrand retten!“ wollen nächsten Sonntag protestieren: 16 Uhr am Elbstrand. Der Bürgerentscheid findet am 15. September statt.