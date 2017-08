Stadtgespraech

20:03 Uhr | 12.08.2017

Das Extremsportevent ist zum 3. Mal in Hamburg

Extreme Sailing Series in der HafenCity

Für die Extreme Sailing Series wurde der Hamburger Hafen an diesem Wochenende zur Rennstrecke: Beim Cruise Center in der HafenCity treten sieben Katamarane gegeneinander an. Das Besondere an Hamburg: Die gute Sicht auf das Rennen im Hafen.In insgesamt acht Städten auf drei Kontinenten finden die internationalen Wettkämpfe der Segelserie statt; Hamburg ist die fünfte Station. Die HafenCity bietet schon zum dritten Mal Raum für das Extremsport-Event, das es in dieser Form seit 2007 gibt. Das Highlight: In diesem Jahr ist auch ein Deutscher mit an Board. Der 20-Jährige Linov Scheel ist mit einer gemischten Crew am Start. Mehr zu ihm und dem Wettkampf erfahren Sie am Montag bei uns im Frühcafé und um 17.00Uhr bei Hamburg 1 Aktuell.