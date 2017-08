Stadtgespraech

09:38 Uhr | 09.08.2017

Besonders viele Bomben im Süden der Stadt

Viele Blindgänger entschärft

Beitrag teilen:







Im ersten Halbjahr 2017 sind in Hamburg so viele Blindgänger gefunden worden wie lange nicht mehr. Bis jetzt entschärfte der Kampfmittelräumdienst 14 große Weltkriegsbomben. Im gesamten vergangenen Jahr waren es nur 12, wie der Senat auf eine kleine Anfrage der CDU mitteilte. Im Zuge von vielen Baumaßnahmen werden so viele Blindgänger gefunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Besonders viele Bomben lägen im Süden der Stadt, etwa in Harburg, wie auch auf der Elbinsel, Hammerbrook und Rothenburgsort.