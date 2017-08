Stadtgespraech

12:22 Uhr | 08.08.2017

228 Schutzsuchende in Hamburg untergebracht

Steigende Flüchtlingszahlen

Die Zahl der in Hamburg angekommenen Flüchtlinge ist leicht gestiegen.694 Schutzsuchende erreichten im Juli die Hansestadt, wie der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge am Dienstag mitteilte. Im Juni waren es noch 610. Nach dem Königsteiner Schlüssel zur Verteilung der Flüchtlinge in ganz Deutschland blieben von den Neuankömmlingen 433 in Hamburg. Davon wurden 228 Frauen, Männer und Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht.