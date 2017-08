Stadtgespraech

09:19 Uhr | 08.08.2017

Barclaycard Arena Betreiber rüsten auf

Stärkere Sicherheitsmaßnahmen

Beitrag teilen:







Ab dem 1. September gelten in der Barclaycard Arena stärkere Sicherheitsregeln. Besucher dürfen dann keine großen Taschen mehr mitnehmen. Alles was größer als ein DIN A4-Heft ist, muss am Eingang gegen eine Gebühr von 2 Euro abgebeben werden.