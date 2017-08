Kunst und Kultur

13:42 Uhr | 04.08.2017

Wilhelmsburg zeigt internationale "Oasen" Kunst

"MS ARTVILLE" - Open-Air-Galerie

Kunst in der Natur. Bereits zum fünften Mal können Besucher dies im Rahmen des MS Artville-Festivals erleben. In diesem Jahr bauten 30 Künstler aus ganz Europa drei Wochen lang unter dem Thema „Oasen“ ihre Kunstwerke in Wilhelmsburg auf. Neben gesellschaftskritischen Werken, wie einem zum Grill umfunktionierten Polizeiauto, gibt es aber auch Wohlfühloasen. Unter einer Art Spinnennetz können sich Besucher zwischen Bäumen und Büschen entspannen. Bei einem Gang durch einen farbigen Tunnel können die Besucher gar Teil des Kunstwerkes werden. Zuvor stand das Kunstwerk „Abweg“ bereits auf dem Bahnhofvorplatz in Hannover. Noch bis zum 12. August können die Besucher das Gelände erkunden. Einen kleinen Anreiz vermittelt jetzt schon MS Artville-Kurator Rudolf Klöckner. Aber auch beim Ende August stattfindenden Musikfestivals MS Dockville können die Kunstwerke bestaunt werden.