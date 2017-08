Blaulicht

16:01 Uhr | 02.08.2017

In St. Georg wird ein mit Messer bewaffneter Mann überwältigt

Auf Ruhestörung folgt SEK Einsatz

Beitrag teilen:







Das Mobile Einsatzkommando der Polizei hat gestern Abend eine Wohnung in St. Georg gestürmt und einen mit einem Messer bewaffneten Mann überwältigt. Nachbarn in der Straße Koppel hatten zuvor wegen Ruhestörung die Polizei gerufen. Als die Polizei eintraf, hatte der 31 Jährige das Messer in der Hand und bedrohte die Beamten vom Fenster aus. Daraufhin wurde das SEK angefordert. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.