13:28 Uhr | 02.08.2017

Hamburg Pride Week - Für Vielfalt von Lebensformen

In Hamburg weht die Regenbogenflagge

Im Rahmen der Hamburg Pride Week haben Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Sozialsenatorin Melanie Leonhard und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit die Regenbogenflagge am Rathaus gehisst. Hamburg Pride setzt sich ein für die Menschenrechte von Homosexuellen und gegen die weltweite Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Am Sonnabend findet die traditionelle Christopher Street Day Parade in Hamburg statt.