20:01 Uhr | 01.08.2017

Preis für Zivilcourage für die mutigen Männer aus Barmbek

Polizei zeichnet Retter aus

Nach der Messerattacke von Barmbek zeichnet die Polizei am Mittwoch sechs Männer mit dem Ian-Karan-Preis aus. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer erhalten den Preis für Zivilcourage demnach für ihr mutiges Einschreiten am vergangenen Freitag. Sie hatten den 26-jährigen Täter des Messerangriffs in Hamburg-Barmbek gestellt und festgehalten. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.