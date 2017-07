Verkehr

20:21 Uhr | 31.07.2017

Amsinckstraße bald wieder komplett befahrbar

Alle Spuren zum Wochenende wieder frei

Nach dem Wasserrohrbruch in der Amsinckstraße sind zum kommenden Wochenende wieder alle Spuren befahrbar. Das gab Hamburg Wasser am Montag bekannt. Die restlichen Asphaltierungsarbeiten werden bis Freitag abgeschlossen. Danach folgten lediglich Restarbeiten an den Gehwegen. Durch einen Wasserrohrbruch war die Amsinckstraße am Montag vor einer Woche großflächig unterspült worden.