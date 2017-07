Gesellschaft

18:43 Uhr | 31.07.2017

Historische Viermastbark Peking wird Instand gesetzt

In 11 Tagen New York - Brunsbüttel

Nach 11 Tagen Fahrt über den Atlantik ist die historische Viermastbark Peking gestern in Brunsbüttel angekommen. Das mehr als einhundertjährige Schiff ist stark verrostet und musste daher im Laderaum eines Dockschiffes von New York nach Deutschland geschleppt werden. Für die Rückführung hat der Bund 26 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch wird die Peking nun zur Instandsetzung in die Werft nach Wewelsfleth geschleppt. Das Schiff ist 1911 bei Blohm und Voss in Hamburg vom Stapel gelaufen. In ihrem Heimathafen soll die Peking nach der Restaurierung in rund drei Jahren eine feste Bleibe bekommen. Zahlreiche Schaulustige beobachteten am Sonntag die Ankunft der historischen Viermastbark.