21:11 Uhr | 30.07.2017

Leonardo Mayer gewinnt zum zweiten Mal am Rothenbaum

Florian Mayer unterliegt im Finale

Florian Mayer hat das Finale der German Open am Hamburger Rothenbaum verloren. Der Bayreuther unterlag am Sonntag dem Argentinier Leonardo Mayer mit 4:6, 6:4 und 3:6. Der 33-Jährige Deutsche kassierte rund 158.00 Euro Preisgeld und wird ab Montag wieder unter den Top60 in der Weltrangliste geführt. Für den Argentinier Leonardo Mayer ist es nach 2014 der zweite Sieg des mit knapp 1,5 Millionen Euro dotieren Turniers in Hamburg. Rund 6500 Zuschauer verfolgten das Finale der 111. German Open.