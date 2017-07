Blaulicht

11:07 Uhr | 29.07.2017

Innenbehörde informiert am Mittag über Ermittlungsstand

Polizei durchsucht Flüchtlingsunterkunft

In der vergangenen Nacht haben Ermittler eine Flüchtlingsunterkunft in Langenhorn durchsucht. Hier soll der mutmaßliche Täter der Messerattacke gelebt haben. Der Erste Bürgermeister Olaf Scholz nannte den Messerangriff einen bösartigen Anschlag. Es handele sich bei dem Täter offensichtlich um einen Ausländer, der ausreisepflichtig war. Über das Motiv des 26-Jährigen ist bisher nichts bekannt. Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen. Auf einer Pressekonferenz am Mittag wollen Innensenator Andy Grote und Polizei über den Ermittlungsstand informieren. Bei der Messerattacke in Barmbek ist am Freitag ein Mann gestorben, sechs weitere Personen wurden teils schwer verletzt.