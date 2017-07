Blaulicht

22:00 Uhr | 28.07.2017

Tatverdächtiger stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Messerangriff im Supermarkt

Nach dem Messerangriff in Barmbek hat die Polizei am Freitagabend Details zur Identität des Tatverdächtigen bekanntgegeben. Demnach soll es sich um einen 26-jährigen Mann handeln, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde. Seine Nationalität werde derzeit noch geklärt. Bei dem Messerangriff am Freitagnachmittag war ein 50-Jähriger Mann gestorben. Fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter eine 50-jährige Frau und vier Männer zwischen 19 Jahren und 64 Jahren. Ein 35-Jähriger wurde bei der Überwältigung des Tatverdächtigen verletzt. Die Polizei hat eine Sonderkommission unter Beteiligung der Mordkommission und des Staatsschutzes eingerichtet. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Selbstgedrehte Videos und Fotos vom Tatgeschehen können im Hinweisportal der Polizei hochgeladen werden. Link zum Hinweisportal: https://hh.hinweisportal.de