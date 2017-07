Verkehr

19:02 Uhr | 28.07.2017

Bauarbeiten zwei Wochen früher beendet als geplant

Amsinckstraße ab Montag befahrbar

Nach dem Wasserrohrbruch in der Amsinckstraße ist die Fahrbahn bereits ab Montagmorgen 6 Uhr wieder dreispurig befahrbar. Es werden zwei Spuren stadteinwärts Richtung Deichtortunnel freigegeben sowie eine weitere Spur Richtung Deichtorplatz. Das gab Hamburg Wasser am Freitag bekannt. Die Arbeiten können zwei Wochen eher abgeschlossen werden als geplant, da die Schäden an Leitungen und Fahrbahnen nicht so groß waren wie zunächst befürchtet. Durch einen war die Amsinckstraße am Montag großflächig unterspült worden.