14:10 Uhr | 28.07.2017

Großbrand in Hamm zerstört Teile einer Lagerhalle

Elf Menschen gerettet

In der Nacht zu Freitag hat ein Großfeuer Teile einer 2000 qm großen Lagerhalle in Hamburg Hamm zerstört. Die Feuerwehr konnte elf Menschen wurden aus dem brennenden Gebäude retten. Dabei soll es sich laut Polizeiangaben um Bulgaren handeln. Ob die Personen dort dauerthaft wohnten und wer das duldete muss nun geklärt werden. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften bis in die Morgenstunden im Einsatz.