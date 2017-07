Verkehr

18:20 Uhr | 27.07.2017

772.000 angemeldete PKW

Immer mehr Autos in Hamburg

In Hamburg sind im vergangenen Jahr rund 136.000 Neuwagen zugelassen worden. Das sind 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das gab das Statistikamt Nord bekannt. Zu Beginn des Jahres waren in Hamburg insgesamt rund 772 000 PKW angemeldet. Der Anteil der Autos mit alternativen Kraftstoffen wie (Erdgas, Flüssiggas oder Hybrid- und Elektroantrieben) ist mit 1,4 Prozent gering. Von den herkömmlich betriebenen Fahrzeugen waren zwei Drittel Benziner und ein Drittel Diesel-PKW. Bei den Neuzulassungen in Hamburg handelt es sich zum großen Teil im Mietwagen.