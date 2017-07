Verkehr

18:57 Uhr | 26.07.2017

Amsinckstraße voraussichtich nächste Woche wieder befahrbar

Schaden nicht so groß wie befürchtet

Nach dem Wasserrohrbruch in der Amsinckstraße wird die Fahrbahn voraussichtlich bereits im Laufe der nächsten Woche wieder freigegeben. Das gab Hamburg Wasser am Mittwochnachmittag bekannt. Die Bauarbeiten schritten rasant voran. Bereits am Mittwoch konnten die Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung abgeschlossen werden. Der Schaden an Leitungen und Fahrbahnuntergrund sei nicht so groß wie zunächst befürchtet. Am Montagmittag war eine Trinkwasser-Hauptleitung in der Amsinckstraße auf Höhe der Hausnummer 3 gebrochen, in der Folge musste die Straße stadteinwärts voll gesperrt werden.