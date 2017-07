Sport

20:03 Uhr | 25.07.2017

Tommy Haas verliert Erstrundenmatch

Abschied vom Rothenbaum

Tommy Haas hat sein Erstrundenmatch bei den German Open verloren. Der Hamburger unterlag dem Argentinier Nicolas Kicker in zwei Sätzen mit 5:7 und 2:6. Es war der letzte Auftritt von Tommy Haas am Hamburger Rothenbaum. Nach dieser Saison beendet Haas seine aktive Karriere. Auch der 16-jährige Deutsche Rudolf Molleker hat am Dienstag sein Erstrundenmatch verloren. Der Rechtshänder unterlag dem Russen Karen Khachanov in zwei Sätzen mit 4:6 und 3:6.