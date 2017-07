Verkehr

08:11 Uhr | 24.07.2017

Autobahnauffahrt Schnelsen bis Ende 2018 gesperrt

Wieder Behinderungen auf der A7

Beitrag teilen:







Ab heute müssen Autofahrer mit weiteren Behinderungen auf der A7 rechnen. Die Autobahnauffahrt in Richtung Schnelsen wird in Richtung Süden bis Ende 2018 gesperrt. Der Grund für die Sperrung ist die Spurerweiterung, für die in Schnelsen ein Lärmschutzdeckel gebaut wird. Autofahrern wird empfohlen von Schnelsen über die Auffahrt Eidelstedt an der A23 auszuweichen.