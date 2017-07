Verkehr

ADFC und BUND fordern autofreien Sonntag

Reizthema Ruhe

Der BUND und der ADFC fordern einen autofreien Sonntag im Monat. In Hamburg soll dann der Ring 2 nicht mit dem KFZ befahrbar sein. Doch die Verkehrsbehörde zeigt sich zögerlich. In der Bürgerschaft ist man geteilter Meinung. Ein klare Absage gab es von FDP und CDU. Die Linkspartei begrüßt auf Grund von Klimaschutzmaßnahmen die Idee, fordert aber gute Angebote für Rad-und Fußgänger in dieser Zeit, sowie für den öffentlichen Nahverkehr.