Politik

18:30 Uhr | 21.07.2017

Rund 700 Beschäftigte demonstrieren für bessere Löhne

Tarifauseinandersetzung geht weiter

Beitrag teilen:







Rund 700 Beschäftigte aus dem Einzel-und Versandhandel sind heute dem Aufruf von Ver.di gefolgt und in den Warnstreik getreten. Somit ist die Tarifauseinandersetzung in die nächste Runde gegangen. Ver.di rief in mehreren Bundesländern zu dem Streik auf. In Hamburg organisierte die Gewerkschaft eine Kundgebung am Gewerkschaftshaus mit einem anschließendem Demo-Zug durch die Innenstadt. Vom Besenbinderhof zogen die Streikenden bis zum Gerhart-Hauptmann-Platz.