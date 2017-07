Verkehr

16:13 Uhr | 19.07.2017

Bauarbeiten am Lessingtunnel starten

Beeinträchtigungen im S-Bahn Verkehr

In Hamburg-Altona beginnen morgen die umfangreichen Bauarbeiten am Lessingtunnel. Dadurch ergeben sich bis zum 29. August erhebliche Einschränkungen im S-Bahn Verkehr. Die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung über der Julius-Leber Straße seien dringend notwendig, da die Brücke marode sei. Der Zeitpunkt der Bauarbeiten sei bewusst in die Sommerferien gelegt worden, um die Belastung für Pendler so gering wie möglich zu halten. Alle betroffenen S-Bahn Linien und den Ersatzfahrplan finden Sie auf der Homepage des HVV.