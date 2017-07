Politik

17:33 Uhr | 18.07.2017

Franz-Josef Höing löst Professor Jörn Walter ab

Kölner wird neuer Oberbaudirektor

Hamburg bekommt einen neuen Oberbaudirektor. Das gab die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Dorothee Stapelfeld am Dienstag bekannt. Der Kölner Stadtplaner Franz-Josef Höing tritt somit die Nachfolge von Professor Jörn Walter an. Die Hansestadt ist für den Kölner kein Neuland. Bereits Zwischen 2000 und 2004 arbeitete er in der Hamburger Baubehörde.