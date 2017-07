Stadtgespraech

An vier Stationen kann bereits gesurft werden

WLAN jetzt auch an S-Bahnhöfen

Nachdem die Hochbahn bereits an acht ihrer Ubahnhaltestellen Wlan eingerichtet hat, zieht die Deutsche Bahn nun nach. An vier Hamburger S-Bahnhöfen können die Fahrgäste bis zu 30 Minuten kostenfrei surfen. Die betroffen Stationen sind Harburg, Wilhelmsburg, Hammerbrook und Dammtor. Bis Ende 2018 soll dann die Wlan Nutzung an allen S-Bahnhöfen in der Hansestadt möglich sein.