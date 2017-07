Stadtgespraech

09:22 Uhr | 18.07.2017

Am Vormittag wird das vollendete Kunstwerk vorgestellt

Goldhaus wird heute fertig

Das Goldhaus auf der Veddel wird heute fertig. Am Vormittag will der Quartierskünstler Boran Burchhardt die auf 300 Quadratmetern vergoldete Hauswand in der Veddeler Brückenstraße präsentieren. Vor fünf Wochen hatte Burchhardt begonnen das Blattgold auf die Fassade zu kleben. Der Künstler will mit der Aktion vermehrt Aufmerksamkeit auf den sozial schwachen Stadtteil lenken. 85.000 Euro hatte die Stadt dafür aus dem Kulturetat zur Verfügung gestellt. Gegner des Projekts hatten bereits mehrere Farbbeutelanschläge auf die Goldwand verübt.