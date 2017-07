Stadtgespraech

08:32 Uhr | 18.07.2017

Rauschgift im Wert von 800 Millionen Euro sichergestellt

Zollfahndern gelingt größter Kokainfund

Zollfahndern ist im Hamburger Hafen der bisher größte Kokain-Fund in Deutschland gelungen. Zwischen März und Mai haben Zollbeamte drei Lieferungen mit rund drei Tonnen Rauschgift an Bord abgefangen. Der Wert des sichergestellten Kokains beträgt rund 800 Millionen Euro. Am Donnerstag soll der Fund unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen präsentiert werden.