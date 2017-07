Stadtgespraech

18:08 Uhr | 14.07.2017

Unternehmen erwirtschaftet hohen Überschuss

Gute Zeiten für SAGA

Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA hat im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von 150 Millionen Euro erwirtschaftet. Das gab das Unternehmern auf der Bilanzpressekonferenz bekannt. Demnach seien rund 1000 Wohnungen fertiggestellt worden. Zusätzlich wurde mit dem Bau von 1750 weiteren Wohnungen begonnen, so viele wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Insgesamt investierte die Saga 335 Millionen Euro in die Pflege und Entwicklung ihrer Bestände sowie den Bau neuen Wohnraums. Der Konzern strebt mittelfristig den Bau von 2000 neuen Wohnungen pro Jahr an.