09:47 Uhr | 14.07.2017

Staureiches Wochenende erwartet

Eine Woche nach dem G20-Gipfel müssen sich Hamburger am kommenden Wochenende erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen, Grund sind der Schlagermove am Sonnabend und der Hamburg Wasser World Triathlon am Samstag und Sonntag. Zahlreiche Straßen werden dafür gesperrt. Der ADAC warnt außerdem vor einem staureichen Wochenende und empfiehlt Autofahrern auf einen Reisetag unter der Woche auszuweichen. Aufgrund des Ferienbeginns in Nordrhein-Westfalen prognostiziert der ADAC auch für die Autobahnen A1, A7 und A23 im Großraum Hamburg zahlreiche Staus.