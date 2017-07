Wirtschaft

14:25 Uhr | 13.07.2017

Er hält mehr als 17 PRozent der Containerreederei

Kühne erhöht Anteile an Hapag-Lloyd

Unternehmer Klaus Michael Kühne hat seinen Anteil an Hapag-Llyod erhöht. Damit hält er jetzt mehr als 17 Prozent an der Containerreederei. Bisher waren es 14 Prozent. Hintergrund ist, dass sich der Reisekonzern TUI zu Wochenbeginn aus der Containerschifffahrt zurückgezogen und seine Anteile an Hapag-Lloyd abgegeben hat.