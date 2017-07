Blaulicht

08:25 Uhr | 12.07.2017

Feuerwehr rettet schwerverletzte Frau aus Rathausschacht

Frau stürzt fünf Meter in die Tiefe

Gestern Abend ist eine Frau in einen Kellerschacht zwischen dem Rathaus und einem davor stehenden Geländer gestürzt und verletzte sich schwer. Höhenretter der Feuerwehr bargen die Frau mit Drehleiter und Spezialtrage. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Ein Schaulustiger, der die Arbeiten der Rettungskräfte störte, wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.