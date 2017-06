Stadtgespraech

14:56 Uhr | 30.06.2017

Vormittags, in weiten Teilen des Hamburger Nordens

Plötzlich kein Strom mehr

In weiten Teiles des Hamburger Nordens war es heute Vormittag zu Stromausfällen gekommen. Besonders betroffen waren Ampelschaltungen - wie zum Beispiel hier in Niendorf auf der Friedrich-Ebert-Straße. Insgesamt blieben 1.136 von insgesamt 1.800 Ampeln in Hamburg zeitweise dunkel. Auch der Hamburg Airport hatte für wenige Sekunden keinen Strom. Die Sicherheitskontrollen und der Flugverkehr waren aber nicht beeinträchtigt. Der Grund für den Stromausfall war ein nicht entferntes Erdungskabel.