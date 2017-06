Politik

19:33 Uhr | 28.06.2017

Strenge Auflagen für Protestler

G20-Protestcamp darf stattfinden!

Das G20-Protestcamp darf unter strengen Auflagen im Stadtpark aufgebaut werden. Das entschied gestern das Hamburger Verwaltungsgericht. Die Richter verpflichten die Hansestadt allerdings nicht zu einer uneingeschränkten Duldung. Sie kann den Umfang beschränken, Auflagen verhängen und das Camp sogar an einen anderen Ort verlegen. Die G20 not welcome Abschlusskundgebung hingegen darf nicht wie geplant auf dem Heiligengeistfeld stattfinden. Das entschied das Verwaltungsgericht ebenfalls am Mittwoch.