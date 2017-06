Blaulicht

15:13 Uhr | 28.06.2017

Zahlreiche Einsatzkräfte schleppen Fahrzeug der linken Szene ab

Aufräumen eines zivilen Wasserwerfers

Polizisten hatten am Mittwoch einen zivilen Wasserwerfer aus der linken Szene abgeschleppt und stillgelegt. Der Einsatz fand in der Wohlwillstraße, in direkter Nachbarschaft zu Hamburgs Innensenator Andy Grote, auf St. Pauli statt. Als Grund für die Beschlagnahmung gab die Polizei eine fehlende Zulassung an. Ob das Fahrzeug jedoch einfach aus dem Verkehr gezogen worden war, damit es nicht auf G20-Demonstrationen eingesetzt werden kann, ist unklar. Da die Polizei in dem Viertel und bei der Thematik mit Widerstand rechnen musste, zogen sie zahlreiche Einsatzkräfte zusammen, sicherten den Einsatz und sperrten die Wege rund um den Paulinenplatz.