Stadtgespraech

22:41 Uhr | 25.06.2017

Zahlreiche Besucher bei den Harley Days

Blitzendes Chrom und knatternde Öfen

Zur 14. Auflage der Harley Days haben auch in diesem Jahr Hunderttausende Biker das event am am Grossmarkt besucht. Im Harley village, dem veranstaltungszentrum, konnten zahlreiche blankpolierte harleys bewundert werden. Neben Speisen und Bekleidung gab es auch livemusik. Zum ersten Mal dabei waren die Steilwandfahrer der „Wall of Death“. Zum Abschluss tourten rund 8000 Biker auf einer 33 Kilometer langen Abschlussparade durch die Stadt. Der NABU kritisierte erneut die Lärmbelastung und fordert die Stadt auf keine weitere Genehmigungen für das Biker-Event zu erteilen.