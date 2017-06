Stadtgespraech

22:38 Uhr | 25.06.2017

450 Demonstranten bei Gesa-to-Hell Demo in Harburg

Gegen die G20-Gefangenensammelstelle

Beitrag teilen:







Am Samstagabend haben rund 450 Menschen unter dem Motto „GESA to Hell“ gegen die Gefangenensammelstelle zum G20-Gipfel in Harburg demonstriert. Die Demo startete mit rund einer Stunde Verspätung vom Harburger Rathausplatz, und zog von dort durch die Innenstadt bis zur Gefangenensammelstelle in der Schlachthofstraße. Nach mehreren Zwischenkundgebungen endete die Demo gegen 22 Uhr. Es gab keine Zwischenfälle.