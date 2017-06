Sport

17:16 Uhr | 25.06.2017

Mehr als 11.000 Teilnehmer

Hella Halbmarathon 2017

Am Sonntag haben in der Hansestadt rund 11.000 Leute am 23 Hella Halbmarathon teilgenommen. Sieger über die rund 21 KM war bei den Herren der Vorjahres Dritte Albert Kangogo aus Kenia. Er lief die Strecke in 1:01:07 - damit wurde der Streckenrekord um 15 Sekunden verpasst. Bei den Frauen gewann Flomena Chipchirchir mit einem Streckenrekord von 1:10 Std. Bester Hamburger war Jan Simon Hamann.