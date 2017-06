Politik

16:32 Uhr | 23.06.2017

10.000 Unterschriften gegen G20 Gipfel in Hamburg

Volkspetition "G20 stoppen"

Der Versuch, den G20 Gipfel in letzter Minute zu stoppen, ist gescheitert. Der Verfassungsausschuss der Bürgerschaft hat heute die Initiatoren der Volkspedition „G20 Stoppen“ angehört. Diese hatten zuvor 10 tausend Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt und so die Beratung erzwungen. Erwartungsgemäß lehnte der Ausschuss einstimmig das Begehren der Initiative ab. Am kommenden Mittwoch muss sich die Bürgerschaft noch einmal mit der Petition beschäftigen.