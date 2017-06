Verkehr

Mögliche Einschränkungen bei Bus und Bahnen

HVV stellt Konzept zu G20 vor

Das Verkehrsunternehmen HVV stellt heute sein Konzept für den G20-Gipfel vor. Auf einer Pressekonferenz werden HVV-Verantwortliche sowie Vertreter der Verkehrs-, der Innenbehörde und der Deutschen Bahn darüber informieren wie Busse und Bahnen im Einsatz sein werden. Nach Einschätzungen des ADAC droht an den Gipfeltagen am 7. und 8. Juli in Hamburg ein Verkehrschaos in Hamburg.