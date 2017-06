Verkehr

08:50 Uhr | 23.06.2017

Auch am Freitag kommt es zu Einschränkungen und Verspätungen

Unwetter legt Bahnverbindungen lahm

Nach dem Unwetter am Donnerstag kommt es auch heute noch zu Behinderungen im Zugverkehr. Die Strecke Hamburg-Hannover bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Das gab die Bahn am Freitagmorgen bekannt. Der Fernverkehr wird umgeleitet – es kann daher zu längeren Fahrzeiten kommen. Gestern bildeten sich lange Schlangen an den Service-Schaltern der Deutschen Bahn. Für gestrandete Fahrgäste stellte die Bahn Hotelzüge am Bahnhof bereit.