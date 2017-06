Stadtgespraech

12:48 Uhr | 22.06.2017

Beschäftigte des KFZ-Handwerk streiken

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn

Rund 500 Beschäftigte im KFZ-Handwerk haben heute auf Hamburgs Automeile für mehr Lohn gestreikt. Der von der IG Metall organisierte Warnstreik startete vor der BMW-Niederlassung am Offakamp. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk und eine überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütung. Durch den Warnstreik kam es zwischenzeitlich zu starken Verkehrsbehinderungen am Nedderfeld. Die erste Tarifverhandlung am 8. Juni blieb ergebnislos.