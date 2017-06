Sport

09:32 Uhr | 22.06.2017

Dauerkarten in Hamburg am teuersten

HSV an der Spitze

Der HSV liegt ganz vorne in der Liga, wenn es um Ticketpreise geht. Denn die Dauerkarten des Nordclubs die teuersten in der ganzen Bundesliga. Das geht aus einem Bericht des Fußballportals Sportbuzzer.de hervor. Demnach müssen HSV-Fans für die Heimspiele in der höchsten Preisklasse 806 Euro zahlen, in der günstigsten Preisklasse noch 224 Euro. Dabei hat der HSV als einziger Verein der Liga die Dauerkartenpreise gesenkt. Die günstigsten Dauerkarten gibt es beim VfL Wolfsburg.