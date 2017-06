Blaulicht

07:48 Uhr | 22.06.2017

Mann bei Messerstecherei verletzt

Auseinandersetzung vor der Neuen Flora

Gestern Abend ist ein Mann am Musical-Theater Neue Flora bei einer Auseinandersetzung durch Messerstiche leicht verletzt worden. Er und ein weiterer Mann waren zuvor gegen Viertel nach Sechs in einen Streit geraten. Einer der beiden Männer zückte ein Messer und stach auf den anderen ein. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Der Täter konnte flüchten. Eine Halbe stunde nach dem Vorfall gab es eine weitere Auseinandersetzung mit einem Messer vor einem Hotel am Holstenkamp. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Taten nach ersten Erkenntnissen aus.