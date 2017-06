Blaulicht

20:25 Uhr | 21.06.2017

Psychisch kranker Mann kam in ein Krankenhaus

MEK stürmt Wohnung in Wilhelmsburg

Das Mobile Einsatzkommando hat am Mittwochvormittag eine Wohnung in Wilhelmsburg gestürmt und einen psychisch kranken Mann überwältigt. Für den Mann lag ein Unterbringungsbeschluss für die geschlossene Psychiatrie vor. Als Polizisten den Mann abholen wollten, wartete er mit einem Messer an der Wohnungstür. Daraufhin wurde das MEK an den Einsatzort gerufen. Der Mann wurde beim Zugriff von einem Diensthund gebissen und kam zunächst in ein Krankenhaus.