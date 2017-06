Blaulicht

Ursache für das Feuer noch völlig unklar

Dämmung in Reihenhaus brennt

Aus bisher noch unbekannter Ursache fing am Abend die Dämmung der Stirnseite eines Endreihenhauses an zu brennen. Rasend schnell fraßen sich die Flammen durch die Dämmung hinauf bis zum Dach. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nächste Reihenhaus verhindern. 60 Feuerwehrleute aus Kaltenkirchen und der Umgebung waren bis in den späten Abend im Einsatz.