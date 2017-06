Stadtgespraech

19:33 Uhr | 20.06.2017

Verwaltungsgericht arbeitet mit Hochdruck an dem Verfahren

Eilanträge gegen Demo-Verbot

Gegen das Demonstrationsverbot während des G20-Gipfels in Teilen des Hamburger Stadtgebiets sind drei Eilanträge beim Verwaltungsgericht eingegangen. Der Antrag wendet sich gegen die Allgemeinverfügung der Hamburger Polizei gegen das Demonstrationsverbot zwischen Flughafen und Innenstadt . Über die Anträge werden drei verschiedene Kammern beim Verwaltungsgericht entscheiden. Einen Termin dafür gebe es noch nicht, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Das Gericht arbeite mit Hochdruck an den Verfahren.