14:21 Uhr | 20.06.2017

Kosten etwa 500 Mio. Euro

Günstige HVV-Tickets für Ehrenamtliche?

Die rot-grüne Koalition in der Wandsbeker Bezirksversammlung will das Ehrenamt mit günstigeren HVV-Tickets fördern. Das beträfe rund eine halbe Million Menschen in Hamburg und würde die Verkehrsbehörde etwa 500 Millionen Euro kosten. Bisher stehen vergünstigte Tickets nur Menschen zu, die Sozialleistungen beziehen,. Die Sozialbehörde soll nun prüfen ob und in welcher Höhe eine Vergünstigung finanzierbar wäre.